"Bandycki akt". Morawiecki reaguje na atak na punkt szczepień w Zamościu

Podczas poniedziałkowego briefingu ws. zwiększania bezpieczeństwa na polskich drogach premier Mateusz Morawiecki odniósł się do tragicznego zdarzenia, do jakiego doszło w sobotę w Katowicach. Kierowca autobusu miejskiego przejechał 19-letnią kobietę. 31-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Przyznał się częściowo do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd zdecydował o nałożeniu na niego trzymiesięcznego aresztu. Mężczyźnie grozi dożywocie.