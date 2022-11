Zaobserwował niedźwiedzi "taniec" i chwycił za telefon. Nagranie to hit

W sieci pojawiło się ekscytujące nagranie z niedźwiedziem w roli głównej. Pewien Amerykanin regularnie obserwuje drapieżnika na terenie swojej posesji na obrzeżach Simsbury w hrabstwie Hartford w stanie Connecticut. Tym razem świadek zauważył, jak potężne zwierzę wije się przy drzewie, ocierając grzbietem i głową o pień. Jak przyznał świadek, wyglądało to jak niedźwiedzi taniec. Mężczyzna chwycił za telefon i nagrał to, co wyprawiał przez chwilę drapieżnik. Autor tłumaczył, że niedźwiedzia mogła zwabić na ten teren karma dla ptaków. Właściciel działki próbował spłoszyć intruza megafonem. W odpowiedzi na to niedźwiedź dalej "zatańczył". Zabawne nagranie z USA błyskawicznie stało się hitem sieci. Internauci zastanawiali się dlaczego te drapieżniki pocierają się tak o drzewa? Przyrodnicy podkreślają, że jest to przede wszystkim dla nich sposób komunikacji i oznaczenia terytorium. To najprostszy i popularny sposób znakowania swoim zapachem.