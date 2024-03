Zandberg odpowiada Petru. Napisał o Maderze

"Jeśli w Polsce będziemy opodatkowywać aktywność gospodarczą, to przeniesie się ona zagranicę. A komu jak komu, ale szczególnie Lewicy powinno zależeć na dochodach budżetowych" - dodał polityk.

"Ryszard, ależ właśnie o to chodzi! Niech 'realizują flipy' i pchają w górę ceny na Maderze. A nas zostawią w spokoju. To, że ktoś ryzykuje kapitałem, nie czyni jeszcze danej działalności dobrą. Handlarz heroiną też ryzykuje. Z podręcznika do ekonomii polecam hasło 'externality'" - napisał Zandberg na portalu X.