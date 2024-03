Kaczyński o 100 kłamstwach i konferencjach Glapińskiego

100 konkretów to w gruncie rzeczy prawie 100 kłamstw - mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji samorządowej w Białej (woj. lubelskie). Bronił też prezesa NBP Adama Glapińskiego. - Lubi sobie tam czasem o czymś opowiedzieć, o swoim kocie, to kogoś to może śmieszyć, ale to nie jest żaden zarzut merytoryczny - powiedział prezes PiS.