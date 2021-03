Zamykanie kościołów. Szymon Hołownia chce restrykcyjnych obostrzeń

Szymon Hołownia w Niedzielę Palmową nie poszedł do kościoła. Tłumaczył, że trzeba powstrzymać ludzi od udziału w dużych zgromadzeniach, a wierzący znajdą inne sposoby, które nie narażą zdrowia i życia innych ludzi. Polityk powiedział, że gdyby był premierem, to ws. kościołów wprowadziłby obostrzenia sprzed Wielkanocy poprzedniego roku.

Szymon Hołownia o kościołach: policja ich nie kontroluje

Polityk odniósł się również do działań rządu ws. restrykcji. - To taniec od ściany do ściany. Na konferencji pierwsze konkrety padły po pół godzinie, bo szukali winnych i uprawiali kaznodziejstwo - mówił. Hołownia chciałby wprowadzić stan klęski żywiołowej, aby uporządkować całą sytuację na bazie prawnej. Lider Polski 2050 wspomina również o decentralizacji szczepień i dopuszczeniu do zawodów studentów ostatnich lat medycyny.