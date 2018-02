"Zamrożenie" ustawy o IPN? Sellin tłumaczy co dalej z przepisami

Zdaniem wiceministra kultury nowe przepisy nie będą stosowane w jakimkolwiek przypadku przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. - A już zwłaszcza w przypadku cudzoziemców - zapowiedział Jarosław Sellin.

Teraz głos w sprawie zabrał również wiceminister kultury Jarosław Sellin. - Ustawa o IPN wchodzi w życie, ale nie sądzę, by była stosowana w jakimkolwiek przypadku przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a już zwłaszcza w stosunku do cudzoziemców - mówi polityk w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

- Nie można dopuścić do tego, by trwale skłócić dwa narody najbardziej pokrzywdzone podczas II wojny światowej. To Żydzi i Polacy ponieśli największe ofiary podczas wojny. Dziś na pierwszym planie nie powinniśmy sobie rozliczać wzajemnych krzywd, gdyż to Niemcy są sprawcami naszego piekła, nie my - tłumaczy Sellin.