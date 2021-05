Zamość. Ksiądz nagrywał nieletnich pod prysznicem. Jest wyrok

Zamość. Ksiądz chciał sam wymierzyć sobie karę

Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Składając wyjaśnienia tłumaczył, że podglądanie pozwalało mu złagodzić stres związany z ciężką pracą. Ksiądz postanowił skorzystać z możliwości samodzielnego poddania się karze bez procesu. Zaproponował dla siebie rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Śledczy uznali jednak, że byłaby to kara zbyt niska w stosunku do popełnionych czynów.