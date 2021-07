"Zamordyzm" w PiS? Wicerzecznik partii Radosław Fogiel reaguje

Zbigniew Girzyński, który wraz z Małgorzatą Janowską i Arkadiuszem Czartoryskim, opuścił klub PiS, stwierdził w rozmowie z "Wyborczą", że panuje w nim "zamordyzm". W podobnym tonie wypowiedziała się Janowska, która w rozmowie z WP oceniła, że z klubu mogą odejść kolejne osoby. Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? - To opis kompletnie nieprzystający do rzeczywistości w klubie PiS - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, odnosząc się do słów Girzyńskiego. - Nie dziwię się kolegom i koleżankom, którzy odeszli, że próbują stworzyć takie wrażenie, że to nie jest coś nadzwyczajnego, że to jest w porządku, że to nie jest wyraz nielojalności. Niczego się nie przewidzi w stu procentach, ja jednak mam raczej nadzieję na przyjścia, może na powroty, niż biorę pod uwagę odejścia - dodał.