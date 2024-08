Zamordowana znana stomatolog. Ujawniają nowe szczegóły

Podejrzany przyznał się do winy

W niedzielę po południu zatrzymano mężczyznę podejrzanego o napad. To 48-letni Aleksander L., obywatel Mołdawii, przy którym znaleziono przedmioty skradzione z mieszkania ofiary. Usłyszał on zarzuty zabójstwa i jego usiłowania, kradzieży z włamaniem i znęcania się nad partnerką. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jak przekazał prokurator, grozi mu kara od 15 lat do dożywotniego więzienia.