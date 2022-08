Zamknięte kąpielisko w Szczecinie

Początkowo została zamknięta tylko jedna niecka, szybko jednak okazało się, że konieczne jest zamknięcie kolejnego z basenów. "Sytuacji można było uniknąć, gdyby rodzice zachowywali podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa. Zawsze wchodząc do wody, czy to w sztucznych zbiornikach wodnych, czy też naturalnych należy zakładać pociechom pieluchomajtki. Niestety, jak widać nie wszyscy się do tego stosują" - napisał w komunikacie rzecznik prasowy Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie Andrzej Kus.