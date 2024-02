Zamknęły biznes przez księdza. Chcą setek tysięcy odszkodowania

- I to oznaczało dla nas zamknięcie firmy, zakończenie działalności, co stało się pół roku temu. Z powodu tego, że miałyśmy już rezerwacje na imprezy do stycznia 2024 roku, musiałyśmy za bezcen sprzedać wyposażenie sali i kuchni, aby oddać zaliczki. Było to 20 tysięcy złotych - tłumaczy Anita Krawczyk w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".