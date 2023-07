Zamieszki we Francji. Są pierwsze wyroki dla uczestników

Stacja CNews, powołując się na źródła w policji, podała w niedzielę, że dwóch funkcjonariuszy Brygady do Zwalczania Przestępczości (BAC) zostało w Paryżu trafionych kulami ołowianymi. Jeden funkcjonariusz miał kamizelkę kuloodporną, która go ocaliła, drugi trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło na rue du Disque w 13. dzielnicy Paryża.