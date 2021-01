Zamieszki w Waszyngtonie. Aresztowano 68 osób, policja ujawniła tożsamość ofiar

W czwartek odbyła się konferencja prasowa szefa policji w Waszyngtonie Roberta Contee. Przekazał on, że mundurowi po wybuchu zamieszek przed Kapitolem aresztowali 68 osób. Contee dodał, że policja nadal identyfikuje agresywnych demonstrantów i pociąga ich do odpowiedzialności.

Steven Sun, szef policji Kapitolu, przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że zachowanie demonstrantów, którzy nie zgadzają się z listopadowymi wyborami, było przestępstwem. Dodał on, że ludzie, którzy wtargnęli do Kapitolu, używali przeciwko organom ścigania m.in. chemicznych środków drażniących oraz metalowych rur. Atakowali oni policjantów i niszczyli budynek Kapitolu.

W trakcie szturmu na Kapitol jeden z policjantów zastrzelił kobietę - Ashli Babbitt, uczestniczyła ona w zamieszkach. Nie podano tożsamości funkcjonariusza, który to zrobił. Sund dodał, że został on skierowany na przymusowy urlop i zawieszono go do czasu dochodzenia.