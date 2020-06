Zamieszki w USA przybierają na sile. Są ofiary śmiertelne

George Floyd. Ofiara rasizmu i brutalności amerykańskiej policji

Czarnoskóry George Floyd mieszkał w Minneapolis. 46-letni mężczyzna zginął 25 maja podczas brutalnego zatrzymania przez policję . Według zeznań świadków miał próbować zapłacić w sklepie fałszywym banknotem 20-dolarowym. W czasie aresztowania jeden z funkcjonariuszy przydusił go kolanek i nie zważając na prośby, trzymał go tak przez 8 minut, aż George Floyd stracił przytomność.

Zamieszki w USA po śmierci George'a Floyda

Według "The New York Times" zamieszki objęły już 140 miast w USA, a zniszczenia, jakie spowodowały, liczone są już w milionach dolarów.

Donald Trump wyśle wojsko

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w poniedziałek 1 czerwca wezwał gubernatorów, by skierowali oddziały Gwardii Narodowej do stłumienia wandalizmu, jaki ma miejsce w trakcie protestów na terenie różnych stanów USA. Donald Trup zapowiedział, że jeśli władze stanowe nie zakończą zamieszek i nie zaprowadza porządku, to użyje do tego wojska.