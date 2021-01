Zamieszki w USA. Prof. Zbigniew Lewicki i Leszek Miller o przyszłości Donalda Trumpa

Za niecałe dwa tygodnie Donald Trump przestanie pełnić funkcję prezydenta USA - podczas końcówki jego kadencji doszło jednak do bezprecedensowych zamieszek. Po wiecu republikanina wściekły tłum podburzony przez przywódcę USA wdarł się do parlamentu. - To zdecydowanie zaważy na ocenie jego prezydentury. Donald Trump niestety zagrał na emocjach w bardzo negatywny sposób i stał się pośrednim sprawcą wydarzeń w Waszyngtonie - ocenił w programie "Newsroom" WP prof. Zbigniew Lewicki. Amerykanista jest przekonany, że republikanin za 4 lata będzie ponownie chciał walczyć o fotel prezydenta USA. Jego zdanie podziela Leszek Miller. - Donald Trump ma nieposkromione ambicje, zarówno polityczne jak i biznesowe. Będzie chciał zbić na tej sytuacji jak największy kapitał i nie da o sobie zapomnieć (...). To także problem dla Partii Republikańskiej, której grozi podział - ocenił były premier.

