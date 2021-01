Zamieszki w USA. List do Kurskiego i KRRiT ws. wpisu TVP Info. "Jak można porównać uzbrojonych demonstrantów do polskiej opozycji?"

Porównanie uzbrojonych zwolenników prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy wdarli się do budynku Kongresu USA, do polskiej opozycji, wzbudziło zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. W czwartek wysłał list do prezesa TVP Jacka Kurskiego i szefa KRRiT Witolda Kołodziejskiego. Pyta w nim o to, jak można porównać uzbrojonych demonstrantów na amerykańskim Kapitolu do polskiej opozycji. I przestrzega, że "takie niefrasobliwe używanie mediów społecznościowych może się skończyć tragedią".