Zamieszki w USA. Leszek Miller krytykuje Andrzeja Dudę. "Ośmiesza urząd"

W środę w USA doszło do gorących zamieszek. Sympatycy niechętnie żegnającego się z urzędem prezydenta Donalda Trumpa wdarli się na Kapitol. Zginęły 4 osoby, a 52 zostały zatrzymane. Wydarzenia skomentował Andrzej Duda, który stwierdził, że to, co wydarzyło się w środę w Waszyngtonie, to "wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych". - Jeżeli się pisze, że to jest wewnętrzna sprawa USA, to oznacza, że polski prezydent nie tylko nie rozumie polityki międzynarodowej, ale także w pewien sposób ośmiesza urząd, który sprawuje - powiedział w programie WP "Newsroom" były premier Leszek Miller. Czy postawa polskiej strony może wpłynąć na przyszłe stosunki polsko-amerykańskie? - Oczywiście. Prezydent Biden już w czasie kampanii wyborczej wymienił Polskę w gronie reżimów autorytarnych - dodał były lider SLD.

