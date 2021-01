Zamieszki w USA. Georgette Mosbacher wydała oświadczenie

"Wczorajsze wydarzenia na Kapitolu nie odzwierciedlają tego, kim jako Amerykanie jesteśmy, ani za czym się opowiadamy. Wraz z nastaniem świtu w Stanach Zjednoczonych Kongres zakończył pracę nad zatwierdzeniem woli narodu amerykańskiego. Mój przyjaciel Joe Biden to przyzwoity człowiek" - napisała w oświadczeniu Georgette Mosbacher.

Wcześniej Mosbacher odniosła się do sytuacji w USA w krótkim wpisie na Twitterze. "Protestującym udało się wedrzeć do Kapitolu, ale nasze instytucje są silne. Demokracja zwycięży" - napisała. Ambasador udostępniła w mediach społecznościowych wpisy sekretarza USA Mike'a Pompeo.

Polityk potępił działania protestujących, którzy w środę siłą wdarli się do gmachu Kongresu. "Bezprawie i zamieszki - tutaj lub w innych miejscach świata - są zawsze niedopuszczalne" - podkreślił Pompeo.

I dodał, że zawsze wspiera pokojowe protesty jako sposób wyrażania swoich poglądów. Zaapelował też o szybkie wymierzenie sprawiedliwości wobec osób, które weszły do Kapitolu.

- Głosy, które płyną od polityków USA, są głosami z których wynika, że chcą, by sytuacja została jak najszybciej zakończona (…). To, co się dzieje, nie służy ani USA, ani sojusznikom. Bardziej tym, którzy źle życzą Stanom Zjednoczonym - powiedział w czwartek w rozmowie z Polsat News Paweł Szefernaker.