Zamieszki w USA. "Cały świat zareagował jak Andrzej Duda"

Andrzej Duda odniósł się do napiętej sytuacji w USA, twierdząc, że to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych. Według opozycji prezydent powinien skrytykować Donalda Trumpa oraz atak na Kapitol. Do tych zarzutów odniósł się pełnomocnik prezydenta. "Cały świat zareagował jak Andrzej Duda" - przekazał Krzysztof Szczerski i ocenił przyszłość relacji Polska-USA.

Andrzej Duda i Donald Trump Źródło: Getty Images , Fot: Pool