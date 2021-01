USA. Jest decyzja Kongresu. Joe Biden zwycięzcą wyborów prezydenckich

USA. Donald Trump: wybory zostały sfałszowane

Po przemówieniu jego zwolennicy skierowali się pod Kapitol, gdzie zaplanowano posiedzenie Kongresu ws. ostatecznego zatwierdzenia wyników wyborów. Donald Trump zapowiedział, że w parlamencie "wydarzy się historia" i zobaczymy, czy "mamy odważnych przywódców". - Jeśli zrobią coś złego, to nigdy nie powinniśmy tego zapomnieć - oświadczył polityk.

USA. Chaos w Waszyngtonie przez protesty zwolenników Trumpa

Gdy protestujący dotarli do Kapitolu, część z nich wdarła się do budynku parlamentu. Manifestujący wybili część okien oraz zdemolowali drzwi. Doszło do starć ze służbami.