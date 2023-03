Zamieszki w Niemczech. Niebezpieczny trend tiktokowy doprowadza do zadym

Federalna policja apeluje do młodzieży, by nie dała się prowokować do takich zamieszek. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że po takiej niemądrej zabawie trzeba sprzątać sale projekcyjne, a to generuje dodatkowe koszty. Kina narażone są tez na straty, bo niektórzy widzowie mogą domagać się zwrotu pieniędzy wydanych na bilety na zerwany seans.