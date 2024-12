Zamieszanie z kandydaturą prezydenta Polski do MKOl. "Po partyzancku"

- Przekaz doradców w mediach był konsultowany z prezydentem. A to dlatego, że jeśli faktycznie prezydent ma być wybrany do władz MKOl, to jako członek honorowy. Zgromadzenie Generalne MKOl ma możliwość wyboru honorowych członków spoza tego gremium - spośród osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do jego działalności. To na ten przepis w przypadku prezydenta można byłoby się powołać. A na to, co zrobił PKOl z komunikatem, prezydent nie miał wpływu - mówi nasz informator z otoczenia Andrzeja Dudy.