Gorąca dyskusja w studiu. Poszło o Andrzeja Dudę

Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta odniósł się do wpisu premiera, oceniając, że Tuska "zżera zazdrość" . - Widać, że sam premier Tusk po roku nieudolnych rządów chciałby po raz kolejny czmychnąć do Europy, ale tam też się na jego talentach poznano - podkreślił Rzepecki.

Rzepecki zaznaczył, że stanowisko członka honorowego MKOl jest nieobsadzone od śmierci Ireny Szewińskiej. - I na to stanowisko pan prezydent został zgłoszony, na stanowisko członka honorowego, bez wynagrodzenia, bez zabierania komukolwiek stanowiska , mówię to w kontekście pani Mai Włoszczowskiej, która jest na stanowisku etatowym - zaznaczył Rzepecki.

Z kolei Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej ocenił, że wcześniej powinno być doprecyzowane, na jakie stanowisko został rekomendowany Andrzej Duda. - Problem polega na tym, czy to szukanie posady, czy jak się okazało honorowej posady dla prezydenta Dudy, spowoduje to, że aktualna przedstawicielka Polski w MKOl, Maja Włoszczowska, może zostać pozbawiona stanowiska w zarządzie tej organizacji. To byłby skandal - dodał.