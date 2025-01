Zamieszanie wokół wizyty wiceprezydenta USA. "Nie potwierdzamy"

TVP World podało, że nowy wiceprezydent USA J.D. Vance przyleci do Polski 27 stycznia , by wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Telewizja powołała się na źródło bliskie rządowi.

Prezydent zaznaczył jednak, że przyjazd prezydenta czy wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski, czy do jakiegokolwiek kraju, to z reguły wydarzenie obwarowane wcześniejszymi, długotrwałymi przygotowaniami, których - zgodnie z jego wiedzą - do tej pory w Polsce nie było.