Zamieszanie wokół Polskiego Ładu. Solidarna Polska przekazała stanowisko

Kto odpowiada za błędy Polskiego Ładu? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska, KP PiS). - Twarzą Polskiego Ładu jest premier Mateusz Morawiecki. Jako Solidarna jesteśmy zaskoczeni, że tego rodzaju zdarzenie miało miejsce, ale - z tego, co wiem - jest już naprawione - oznajmił. - Nie mylą się ci, co nic nie robią. Rozporządzenie, które odnosi się do potrącania zaliczek, jest już wdrożone i ci, którym potracono niesłusznie źle wyliczone opłaty, będą mieli wynagrodzenie tak szybko, jak to możliwe - podkreślił. Pytany o ewentualne dalsze wpadki związane z Polskim Ładem, wiceminister wyraził nadzieję, że "dalsza reforma podatkowa, największa od dziesięcioleci w Polsce, będzie wdrażana sprawnie". Czy ktoś, np. sam premier, powinien ponieść konsekwencje zamieszania? - Jesteśmy lojalnym koalicjantem, mamy wspólny program i chcemy wspólnie realizować to, co obiecaliśmy Polakom. Czy będą konsekwencje, to decyzja największego kolaicjanta - PiS - powiedział Woś.