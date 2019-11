WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze joanna mucha + 2 ministerstwo sportutłit Natalia Durman 12 min. temu Zamieszanie wokół ministerstwa sportu. Joanna Mucha: grano nim w sposób nieprzyzwoity - Ministerstwo sportu stało się maleńkim ministerstwem. Turystyka odeszła do pani minister Emilewicz. Nie byłabym zdziwiona, gdyby podjęto... Rozwiń To jest Chciałbym poruszyć Właściw … Rozwiń Transkrypcja: To jest Chciałbym poruszyć Właściwie już zaczęła mówić wczoraj tutaj Piotr mi Na pani miejscu iw tym tygodniu powiedział będziemy widzieć kto będzie wiedzieć Sportu my wiemy ale na razie nie możemy powiedzieć na pewno nie jest osoba Bardzo Może Poza Premiera będzie we wtorek w dużej mierze jest już napisane Ale powiedz Rzepis Niektórzy mówią że szukasz Dzwonił Myślę że że nie za dwa Ministerstwo Sportu stało się maleńkie Minis W tej chwili turystyka odeszła do pani mistero Milano I to tak naprawdę w tej chwili są dwa duże merytoryczne depart Czyli sportu powszechnego sportu wyczynowego A nie byłabym zaskoczona gdyby podjęto decyzję o tym że Fosfor to zostanie na przykład przyłączony do Ministerstwa edukacji albo albo do Ministerstwa Zdrowia są różne rozwiązania stosować Bo to naprawdę jest w tej chwili bardzo bardzo nie wie Ministerstwo Natomiast na to że ogłoszono Lista Swoją drogą to też Inne inny obszar Dodo ciekawego komentarze Bez Ministerstwo Sportu A świadczy o Po prostu granaty ministerstwa Sposób który Jest pewien sposób jednak nie przyzwoite Ja rozumiem przychodzenie polityków między różnymi ugrupowania Nie szokuje mnie to na Przewodzenie tuż po A i i tego typu korumpowanie przecież Pan marszałek Grodzki też był Też podjęto próbę przekonania go do tego żeby przyszedł do obozu pizzy operują Pozdrawiam nie skusiło i giełda Związane ze sportem Bezpośrednio z polityką jest bardzo duża słyszał Kandydat Dlatego potencjalnego ministra sportu nie znam takich takich propozycji Myślę że na tę chwilę krążą takie nazwisko jak chociażby Radwańska Gort Zobaczymy Ja uważam że Ministerstwo Sportu Też wymaga ludzi którzy którzy rozumieją funkcjonowanie Sportowiec Będzie miał trochę Zaz Sportu Agnieszka Google dobry Nie będę komentował naprawdę to są sprawę pana Premiera morawieckiego No ale pani była Funkcjonowanie tego ministra Byłam mam na koncie euro Tysiące Co mnie cieszy dokończenie budowy stadionu Narodowy Która prawie Nie miała szansę na to żeby się po Bardzo dobry W Londynie dobre przygotowanie do kolejnych zimowych igrzysk więc To są bardzo fajne ciekawe doświadczenia i 5 programów z Ale dziś To jest sprawa Pa No dobrze to nie Nie wchodząc już te personalia Co by pani od Rap Przyszłemu To co zawsze W tym Czyli to żebyśmy Powrócili domyśl Jako jednak klucze Kluczowe kompetencje Bo bez sportu powszechnego nie będziemy mieli dobrego Wyczynowe Żeby minister sportu trochę się rozpłakał tak jak ja to robiłam wchodząc trochę na Pola Ministerstwo Edukacji A w kwestii dobrego Dobry Zajęć Pozaszkolnych Na wuefie Realizowany w Bo to jest po prostu naszym dzieci