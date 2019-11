WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze barbara nowacka + 2 tłitmagdalena biejat Natalia Durman 2 godziny temu Zamieszanie wokół Magdaleny Biejat. Barbara Nowacka: przerasta mnie to W ocenie wicepremiera Jacka Sasina szefowa komisji rodziny jest "radykalna w poglądach". Co na to Barbara Nowacka? - Nie widzę niczego specjalnie... Rozwiń Być może nie przewidzieliśmy że kl … Rozwiń Transkrypcja: Być może nie przewidzieliśmy że klub lewicy deleguje osobę Tak radykalnych poglądach powiedział jak O szefowej komisji Magdalen Beatrice popełnił Nie no pizzę zachował się tak jak na początku przynajmniej zaskakujące Czyli według standardów Według standardów przydzielili poszczególne komisję partią ja nie chcę Szczerze Słuchałam Wystąpienie pani Nie widzę niczego Specjalnie radykalnego W tym co ona głosi No może Ale Jarosław Kaczyński już powiedział że ten problem zostanie rozwiązany czyli również że prezes PiS Że prezes PiS zauważył absolutnie Polityków Słyszałam od jednego pana Skandal bo pani wie jak Płot płot No teraz Nie to bo są terminy medyczne których po prostu należy użyć Ale rozumiem że w tym z ideologii z owalnym św Nie ma przestrzeni do do czegokolwiek Generalnie to nie oburza łoże Oni uczą Ale w momencie kiedy zaczynają dyktować i Kto z nich ma Jak to nie Gdzie być jakie można głosić poglądy jakie nie robi się to niebezpieczne my policja Będziemy absolutnie I pani wiatr i prawa każdej Do nominowania takich Tylko bardzo to chyba będzie bronić dlatego że tak naprawdę ta reakcja Jarosława Kaczyńskiego Przynajmniej chronologicznie wpisuje się po tym jak Beata Szydło bardzo pomóc ci mówił Prawo i Sprawiedliwość musi stać na straży Tradycyjnej rodziny i to co się dzieje w sejmie jest tego Jeżeli prawy Chciałby Na straży Urodziny Żeby właśnie teraz okazję Tychy Tylko przemocy podjęli realne działa Chroniące Na przykład kwestia spraw alimentacyjnych Przemocy wobec kobiet i przemocy ekonomicznej są rzeczy do rozwiązania przemocy wobec W ogóle się tym nie interesują wymyślili sobie potwora gender i twardo z nim walczę W czasie kiedy w Polsce naprawdę kobiety mają znacznie większe problemy Czyli Chociażby to że na emeryturze Są skazane na Pani powiedzieć że to Prawo i Sprawiedliwość się nie chroni polskiej rodziny Uważam że Wcale nie działa Cobi I wcale swoją polityką nie pomaga rodzinie wszędzie Chcę Oni pomagają IV program dotyczy wyłącznie tych Szczęśliwych i stabilnych Nad rzeczką To pomijają tych którzy znajdują się w trudnej sytuacji służba zdrowia leży bo nie interesuje ich System emerytalny Lech Bo nie interesują ich Przemoc wobec kobiet jest Bo nie interesuje Kobiety które są ofiarami przemocy to jest Myślenie o państwie żeby było miło i szczęśliwie a realnie Nie rozwiązują W takim razie Wrócą tylko że z Postulat Czarny proces w ogóle nie był wyłącznie OK Aborcja Było o pewnym sprzeciwie myślenia o Bo przecież ten spór tak naprawdę dotyczy roli Czym może Osobie czy nie według Nie możemy Onet Ewentualnie Beata Szydło Ale to w takim razie co Jarosław Kaczyński który Niektórzy mówili Wystraszył się czarnego protestu teraz mówi pani że nie działa Myślę że po prostu myślę To nie chodzi na te Jarosława Kaczyńskiego w myślę Kobiety nie są równe Proszę spojrzeć na rząd Kobiet Oni też chcą z nimi Traktują bardzo instrumentalnie takie ważne dla wielu z nas Ponad połowy społeczeństw A premier w swoim ekspozeum mówił że Rodzina ma być bastionem rodzina nie Rodzina chcę być miejscem gdzie bardzo czuję się wolny a nie oblężony I Takie myślenie właśnie PiSu o Spychanie u kobiet właśnie Sterole troszeczkę podrzędne Nie spełni silne i niezależne Jest pewnym pewnym symptom Strachu przed zmieniającym się światem bo to nie chodzi o same kobiety to chodzi o zmiany które następują Postępu