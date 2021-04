Zamieszanie wokół dr. Pawła Grzesiowskiego. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia

P.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka chce odwołania z zawodu dr. Pawła Grzesiowskiego - informował kilka dni temu w programie "Tłit" prof. Wojciech Maksymowicz. W środę do sprawy odniósł się rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Nikt nikogo nie chce pozbawiać prawa do wykonywania zawodu. Prosiłbym o zapoznanie się z wnioskiem. Minister skierował sprawę do sądu koleżeńskiego, sądu lekarskiego. Nie ma tam ani słowa o pozbawianiu kogokolwiek prawa do wykonywania zawodu - zapewnił Andrusiewicz. - Pan minister Maksymowicz powinien zapoznać się z sytuacją zanim zabiera głos. W ostatnim czasie często zabiera głos nie znając żadnych faktów - podkreślił. Niestety pan dr Grzesiowski niejednokrotnie zabierał głos, odnosząc się do sytuacji GiS w całym kraju. Zdaniem ministra Saczki deprecjonował pracę ludzką, a nikt nie powinien w dobie epidemii deprecjonować niczyjej pracy - wyjaśnił rzecznik. - Tak jak dr Grzesiowski ma prawo oceniać inne instytucje, tak inne instytucje mają prawo oceniać dr. Grzesiowskiego - podsumował Andrusiewicz.

