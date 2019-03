Zamieszanie wokół debaty LGBT w Europejskim Centrum Solidarności. Organizator komentuje

"Prowokacja" - tak Jarosław Sellin ocenił organizację debaty LGBT. Protestuje, bo jest zaplanowana w ECS w rocznicę śmierci Jana Pawła II. - Spotkanie jest częścią cyklu i się odbędzie - zapewnia w rozmowie z WP Marta Magott, wiceprezes Tolerado, organizatora wydarzenia.



Mało kto by o niej wiedział, ale dzięki Jarosławowi Sellinowi, debatą LGBT zainteresowało się wiele osób i media. Wiceminister kultury napisał list do Europejskiego Centrum Solidarności , w którym protestuje przeciwko organizacji wydarzenia w ECS. Zwraca uwagę na datę - 2 kwietnia - rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II.

- Szumnie nazywane jest konferencją, a nie jest to żadne wielkie wydarzenie - zaznacza. I podkreśla, że debata zaplanowana na 2 kwietnia to jedno ze spotkań w ramach cyklu. - Odbywają się one co miesiąc. Dyskutujemy na nich na tematy, które są stereotypami dotyczącymi mniejszości seksualnych - mówi. Spotkanie prowadzi członek stowarzyszenia, nie ma prelegentów.