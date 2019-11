WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze głosowanie + 2 sejmprawo i sprawiedliwość oprac. Piotr Białczyk 47 min. temu Zamieszanie na Wiejskiej. Problem z głosowaniem Podczas czwartkowego bloku głosowań w Sejmie doszło do zamieszania. Posłowie zgłaszali problemy z kartami do czytników. W trakcie próby ustalenia... Rozwiń Proszę państwa ja widzę że nowi po … Rozwiń Transkrypcja: Proszę państwa ja widzę że nowi posłowie mają problemy z głosowaniem w czytniku ale nie tylko nowi Nie ma problem Nie ma Jest problem Kto ma problem Dobrze Proszę państwa W takim razie jeżeli nie działają mogę anulować to głosowanie Powtórz Nie ale wy też No pytam właśnie czy jednym działa duch nie działa Proszę państwa jest prośba posłów Obywatelskiej i to że Że nie działa i że państwo Przed chwileczką od państwa była z taką samą prośbą taką samą prośbę Przygotuj roczek dla dziewczynki To nie można tak stało się że wszyscy posłowie Psychiatryk Proszę państwa Proszę państwa Proszę państwa i akurat nie patrzę w tym kierunku to patrzę w państwa kierunku i w tamtym kierunku Proszę pani Decyzję o tym czy Dokonać reasumpcja głosowania można wtedy kiedy wniosek złożyć 30 posłów Ja złapałam za chwileczkę w sprawie tamtego zadania przerwę i Konwent Seniorów więc czekam na wniosek czy jest to post Dokonać reasumpcja głosowania Czy mogę zakończyć trzeba albo podjąć decyzję że tak Państwa zrobię z lekcji o marszałka anuluje to głosowanie Na prośbę posłów na prośbę posłów opozycji Proszę