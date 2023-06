Zamieszanie na lotniskach. "Przekierowano samolot"

Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje na terenie województwa małopolskiego do godz. 18. Według prognoz miejscami opady deszczu wyniosą od 35 mm do 50 mm, a porywy wiatru do 90 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc.