Zamęt wokół nowego rzecznika MSZ. Reakcja Bogdana Zdrojewskiego

"Jeżeli Łukasz Jasina, nowszy rzecznik MSZ, rzeczywiście jest gejem, to oczywiście należy o tym mówić i to wyśmiewać. Ten rząd walczy z osobami LGBT, tworzy strefy wolne od LGBT. To taka sama hipokryzja jak posłanka, która po cichu usuwa ciąże i publicznie potępia aborcję. Komedia" - napisał na Twitterze aktywista Bart Staszewski. Jego wpis wywołał falę komentarzy. Do sprawy odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski senator KO Bogdan Zdrojewski. - Mam wrażenie, że my nie za bardzo mamy MSZ w chwili obecnej. Jest to instytucja półmartwa. Jak się pojawia jakiś temat związany z MSZ, to właśnie taki. To smutny obrazek - komentował. - MSZ powinno być czołową instytucją państwa polskiego, niezwykle aktywną w najważniejszych dyplomatycznych sprawach, natomiast go nie ma. I nagle pojawia się debata, dyskusja na temat rzecznika. To smutny obrazek - podsumował Zdrojewski.