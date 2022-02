Zamęt po słowach Terleckiego o Putinie. "Nieakceptowalna wypowiedź"

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) stwierdził na antenie Polskiego Radia 24, że Władimir Putin, uznając "niepodległość" republik donieckiej i ługańskiej, "wyszedł z twarzą z kryzysu". Jego słowa w dosadnych słowach skomentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. - To jest przekroczenie granicy, nieakceptowalna wypowiedź - stwierdził. - Słowo "przepraszam" zamknęłoby sprawę. To wypowiedź nie do obrony, jeśli nie ma do niej komentarza autorskiego - dodał Zgorzelski. Polityk PSL podkreślił, że "trzeba uważać na słowa w takiej sytuacji, ponieważ mają wpływ nie tylko na to, co dzieje się w kraju, ale i za granicą". - Czy taki głos marszałka Terleckiego nie został z życzliwością odebrany w Rosji? - pytał gość Wirtualnej Polski.