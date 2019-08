Zamawiają, jedzą i uciekają z restauracji. Wakacyjna plaga

Klienci przychodzą do restauracji, składają zamówienie na jedzenie, często alkohol. Po spożyciu odmawiają zapłaty lub… uciekają. Tak się dzieje w restauracjach w całej Polsce. - To plaga - przyznają kelnerzy. Bo to oni zazwyczaj muszą później płacić za zamówienia znikających klientów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kto ma większy problem - właściciele knajp, czy kelnerzy? (East News, Fot: Marek MICHALAK)

Sezon turystyczny w pełni. Cieszy to restauratorów i właścicieli barów, których knajpy pękają w szwach.

Ale nie każdy klient jest uczciwy. Nie każdy planuje zapłacić za złożone zamówienie. Niektórzy po prostu odmawiają znajdując wymówkę - jedzenie było nieświeże, miało włos. Tłumaczą też często, że zwyczajnie nie mają gotówki. Bywają pod wpływem alkoholu.

To często mieszkańcy innych miast. Będący na urlopie, lub - wyjeździe służbowym.

Zobacz także: W drodze na festiwal Owsiaka. Kobieta zadeklarowała pomoc uczestnikom

Oświadczył, że nie będzie płacić Tak było ostatnio w Olsztynie. - W poniedziałek wieczorem do restauracji na terenie olsztyńskiej starówki przyszedł 31-letni mieszkaniec Łodzi. Do Olsztyna przyjechał w sprawach biznesowych. Zamówił posiłek, trzy kieliszki wódki i dwa piwa. Po skonsumowaniu zamówienia oświadczył, że nie ma pieniędzy i nie będzie płacić - mówi Wirtualnej Polsce Izabela Kołpakowska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Na miejsce został wezwany patrol policyjny, który potwierdził, że mężczyzna nie ma ani pieniędzy, ani dokumentów. - Była od niego wyczuwalna silna woń alkoholu. Jego mowa była niewyraźna, bełkotliwa. Miał problem z utrzymaniem równowagi. Nie potrafił też wskazać osoby, która mogłaby się nim zaopiekować, dlatego funkcjonariusze przewieźli go na izbę wytrzeźwień. Za swój czyn odpowie przed sądem - dodaje oficer prasowa.

W Olsztynie od początku roku policja prowadziła dziewięć postępowań ws. wyłudzeń w restauracjach - trzy są jeszcze w toku. Część z nich dotyczy także osób, które uciekły z restauracji nie płacąc rachunku. Oficer prasowa przyznaje jednocześnie, że nie zawsze restauracje zgłaszają takie sprawy policji.

Odpowiada kelner I potwierdza to nam pracownik warszawskiej restauracji. Mówi, że takie sytuacje zdarzają się średnio raz na miesiąc. W sezonie wakacyjnym - dużo częściej. I nie przypomina sobie, by kiedykolwiek sprawę zgłaszali policji.

- Kelnerzy gonią taką osobę sami. Albo zgłaszają ochronie obiektu, w którym zjaduje się knajpa. Ale policji nie - mówi Wirtualnej Polsce.

I dodaje, że jeśli uciekiniera nie uda się złapać, za zamówiony posiłek musi zapłacić kelner obsługujący dany stolik. - Na koniec dnia w kasie wszystko musi się zgadzać - wyznaje.

- To się zdarza bardzo często - mówi nam Kamila, która pracuje w fast foodzie w Białymstoku. - Wychodzą niewzruszeni, często nawet nie uciekają. Nie zawsze udaje się też taką osobę złapać, bo wychodzą w takich momentach, że nawet tego nie zauważamy. A policji nie zgłaszamy, o 50 czy 100 zł nie warto się szarpać - dodaje.

I przyznaje, że w wakacje zdarza się to częściej szczególnie dlatego, że otwierają się ogródki. - Wtedy jeszcze trudniej taką osobę złapać. Kilka razy w miesiącu mamy takich uciekinierów - wyznaje.

"Wyszłam, nie zapłaciłam, jestem dumna" Powody do ucieczki mogą być różne. Na jednym z internetowych forów znaleźliśmy taki wpis. Przytaczamy go w całości:

"Byłam dziś w restauracji. Nie jakiejś mega drogiej. Miałam zamówienie za ok. 30 zł. Zjadłam. Podeszła od samego początku arogancka kelnerka. Tylko wobec mnie. Do innych się uśmiechała. Pyta czy cos jeszcze, ja proszę o rachunek. Czekam, czekam, ona obsługuje innych, nowych klientów. Minęło dobre pół godziny. Wkurzona wstałam zapłacić w barze. Minęłam ja, nie zareagowała widząc, że idę do baru. Obrzuciła mnie takim cynicznym spojrzeniem. Cos we mnie pękło. Wyszłam bez płacenia. Pierwszy raz w życiu. Jestem z siebie nawet dumna. Nauczy się kultury".

Kobieta, autorka wpisu, najprawdopodobniej miała świadomość, że to obsługująca ją kelnerka będzie musiała uregulować jej rachunek.