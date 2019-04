Zamachy na Sri Lance: kolejna eksplozja w Kolombo. Władze wprowadzają stan wyjątkowy

Dzień po zamachach na kościoły oraz luksusowe hotele na Sri Lance na jaw wychodzą wstrząsające informacje. Miejscowe władze przyznają, że wywiad wiedział o przygotowywanym zamachu. W poniedziałek na głównym dworcu autobusowym w Kolombo znaleziono 87 detonatorów. W mieście eksplodował też samochód przed jednym z kościołów. Władze zdecydowały, że o północy wprowadzony zostanie stan wyjątkowy.

Od północy na Sri Lance ma obowiązywać stan wyjątkowy. Ponownie zostanie też wprowadzona godzina policyjna (PAP)

Nadal nikt nie przyznał się do zamachów bombowych na Sri Lance, w którym zginęło 290 osób, a co najmniej 500 zostało rannych. Trwa śledztwo. Tymczasem w poniedziałek na głównym dworcu autobusowych w Kolombo policjancji odnaleźli niezwykły pakunek. Było w nim 87 detonatorów do ładunków wybuchowych.

Reuters, powołując się na świadków, poinformował, że doszło też do kolejnej eksplozji w pobliżu kościoła w Kolombo, który w poniedziałek był celem zamachu. Saperzy próbowali rozbroić bombę, która znajdowała się w stojącym przed kościołem samochodzie. Niestety, nie udało się.

Analiza fragmentów ciał zamachowców nie pozostawia wątpliwości, że były to ataki samobójcze - oświadczył w poniedziałek prowadzący śledztwo Ariyananda Welianga. Nadal jednak nikt nie przyznał się do ataków na kościoły i luksusowe hotele, do których doszło w niedzielę wielkanocną

Według miejscowych władz za zamachy odpowiada lokalna mało znana "radykalna grupa islamistów" - National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Do tej pory zajmowała się ona głównie niszczeniem buddyjskich posągów na wyspie. Do tej pory aresztowano już 24 osoby, które mają mieć związek z zamachami. Z wstępnych informacji wynika, że wszyscy pochodzą ze Sri Lanki.

Wywiad wiedział o przygotowywanych atakach

Na jaw wychodzą jednak niepokojące informacje o rzekomych zaniedbaniach ze strony lankijskiego wywiadu. W niedziele minister telekomunikacji i sportu Sri Lanki Harin Fernando napisał na swoim profilu na Twitterze, że "niektórzy oficerowie wywiadu wiedzieli o przygotowywanym zamachu". "Muszą być podjęte specjalne kroki wyjaśniające, dlaczego te ostrzeżenia zignorowano" - stwierdził. Zamieścił też pochodzące z 11 kwietnia dokumenty, które maja świadczyć o tym, że wywiad wiedział o szykowanych atakach.

Minister integracji narodowej, języków oficjalnych i hinduizmu - Mano Ganesan napisał z kolei, że juz tydzień wcześniej agenci bezpieczeństwa pracujący na rzecz jego resortu "wiedzieli o dwóch zamachowcach", którzy przygotowywali atak na polityków.

Informacje te potwierdził w telewizyjnym wystąpieniu premier Sri Lanki Ranil Wickremesinghe. - Krajowy wywiad sygnalizował, że może dojść do zamachów i obecnie trwa sprawdzanie, dlaczego nie podjęto odpowiednich działań, by do nich nie dopuścić - stwierdził.

Prezydent prosi o międzynarodową pomoc i ogłasza stan wyjątkowy

Tymczasem minister zdrowia Rajitha Senaratne oświadczył, że rząd nie wierzy w to, by ataki zostały przeprowadzone bez wsparcia z zewnatrz. - Jest międzynarodowa sieć, bez której te ataki nie mogłyby zostać przeprowadzone - stwierdził.

Prezydent Sri Lanki Maithripala Sirisena, który - zgodnie z lokalnym prawem - jest szefem państwa i rządu (premier jest w rzeczywistości jedynie jego zastępcą - przyp. red.) prosi tymczasem o pomoc zagraniczną w celu śledzenia międzynarodowych powiązań grupy, która dokonała niedzielnych zamachów.

Sirisena ogłosił też wprowadzenie stanu wyjatkowego na terenie całego kraju, który ma obowiązywać od północy. Ten środek zapewni policji i wojskowym szerokie uprawnienia do zatrzymywania i przesłuchiwania podejrzanych bez nakazów sądowych. Obowiązywał on w przeszłości w różnych okresach wojny domowej z separatystami tamilskimi.

Ma też ponownie zostać wprowadzona godzina policyjna.

Seria zamachów na chrześcijan i turystów

Do pierwszych sześciu eksplozji doszło w niedzielę rano w trzech kościołach w Kolombo i dwóch innych miastach - Negombo i Batticaloa oraz w trzech luksusowych hotelach w Kolombo. Siódmy wybuch miał miejsce w niewielkim pensjonacie na przedmieściach Kolombo, a ósmy nastąpił w dzielnicy mieszkalnej Dematagoda, również na obrzeżach tego miasta. Dziewiąty zamach miał być przeprowadzony na lotnisku, ale się nie powiódł. Służby znalazły ładunek i go zdetonowały w bezpiecznym miejscu.

Na platformę dziejesie.wp.pl otrzymalismy zdjęcia i relację pochodzącego z Polski buddyjskiego mnicha Dawida. Był on w poniedziałek rano w kościele w Negombo, w którym doszło do eksplozji. "Widać jeszcze szczątki ciał, wszędzie jest pełno krwi jeszcze nie wszystko zostało uprzątnięte. Odór jest straszny, bo wszystko się szybko rozkłada, jest tutaj ponad 30 stopni" - napisał mnich Dawid. "Według zapewnień przedstawiciela Kościoła nikt z duchownych nie zginął, a obrażenia doznane przez księży były niewielkie. Największą ofiarę ponieśli wierni. Siła eksplozji zerwała dach i wysadziła okna" - dodał.

