Wymowne działania reżimu Putina wobec podejrzanych mężczyzn o zamach terrorystyczny na Crocus City Hall pod Moskwą. W niedzielę wieczorem moskiewski sąd oskarżył o akt terroryzmu i aresztował czterech obywateli Tadżykistanu, którzy mieli brać udział w krwawej masakrze w piątek wieczorem. Agencja AP udostępniła nagrania z sali sądowej, do której służby wprowadzały zamachowców jeden po drugim. Przesłuchania nie były jawne. Dyktator Władimir Putin wysłał w świat jasny sygnał, pokazując pobitych i skatowanych mężczyzn. Jeden z nich został przywieziony na salę sądową na wózku inwalidzkim. Z oświadczenia sądu rejonowego w Moskwie wynika, że czterej podejrzani o udział w ataku na salę koncertową w Krasnogorsku zostaną osadzeni w areszcie na dwa miesiące, w oczekiwaniu na proces. Pierwszy oskarżony w sprawie ataku terrorystycznego to 30-letni Dalerdzhon Mirzoyev pojawił się w sądzie z siniakami na całej twarzy. Następny zatrzymany to 19-letni Muhammadsobir Fayzov, który na sali sądowej zjawił się na wózku inwalidzkim i był nieprzytomny. Kolejny z zatrzymanych z ranami na twarzy to Saidakrami Murodali Rachabalizod, któremu ucięto ucho, co widać na nagraniu, gdy bliski kadr pozwala zauważyć przy jego prawym boku bandaże. Czwarty rzekomy terrorysta to Shamsidin Fariduni, który miał spuchniętą całą lewą część szczęki. Oskarżonych zatrzymano i aresztowano do 22 maja. Mężczyznom grozi dożywocie.