Zamach w Moskwie. Bomba przy windzie zabiła człowieka Putina

W poniedziałek w Moskwie zginął Armen Sarkisjan - separatysta i zdrajca poszukiwany przez Ukrainę. Agencja AP udostępniła nagranie z miejsca zamachu na jego życie. Co więcej, ukraiński polityk Anton Heraszczenko udostępnił nagrania na platformie X, na których widać Sarkisjana w otoczeniu medyków i strażaków przy karetce. Rosyjska agencja TASS podała, że Armen Sarkisjan zmarł w szpitalu w wyniku obrażeń odniesionych po eksplozji w kompleksie mieszkalnym Ałyje Parusa w północno-zachodniej Moskwie. Silna eksplozja miała miejsce w holu przy windach na parterze. Według rosyjskiego dziennika "Kommiersant", powołującego się na własne źródła, w budynku eksplodował granat lub ładunek wybuchowy. Do eksplozji doszło w chwili, gdy Sarkisjan wszedł do budynku wraz ze swoimi ochroniarzami. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Jeden z jego ochroniarzy zmarł. Ranne zostały trzy inne osoby. Armen Sarkisjan był poszukiwany przez Ukrainę za udział w tłumieniu protestów na Majdanie w 2014 roku oraz za działalność na rzecz prorosyjskich formacji zbrojnych w Donbasie. Był również znany jako organizator tzw. "tituszek" – grup młodych mężczyzn używanych do atakowania uczestników protestów.