Zamach na Trumpa i "największa porażka" Secret Service? Były oficer: Zawiniły miejscowe służby

W jego ocenie to, co zawiodło najbardziej wśród oficerów Secret Service, to rutyna. - Od incydentu do incydentu. Padają deklaracje, że będą wyciągane wnioski. I że będzie lepsza koordynacja zabezpieczenia z lokalnymi służbami. A nic takiego się nie dzieje. W tym przypadku zawiodła ochrona zewnętrznej strefy bezpieczeństwa. A pilnowała jej, jeśli się nie mylę, miejscowa policja - komentuje były oficer Agencji Wywiadu.