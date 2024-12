Zamach na jarmarku w Magdeburgu. MSZ uspokaja: brak informacji o Polakach wśród ofiar

W piątek wieczorem w Magdeburgu doszło do tragicznego zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym. Ciemne BMW wjechało w tłum ludzi, zabijając co najmniej dwie osoby i raniąc od 60 do 80 (dane wciąż są niekompletne i aktualizowane, służby pracują na miejscu). Po godzinie 22:15 władze niemieckiego landu oficjalnie informowały o dwóch ofiarach - nie potwierdzają doniesień o większej liczbie.