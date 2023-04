Abbas Ali Sulejmani nie żyje. Doniesienia o ataku na wpływowego duchownego

Ataki na irańskich duchownych

To kolejny z serii ataków na irańskich kleryków. W ubiegłym roku doszło do szeregu napadów na duchownych. Wielu Irańczyków jest wściekłych na reżim ajatollahów, winiąc ich m.in. za rosnące ceny. Dużą złość w społeczeństwie wywołała także śmierć Mahsy Amini, która została pobita przez policję religijną za to, że nie nosiła hidżabu.