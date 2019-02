Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego. Harmonogram pożegnania byłego premiera

Żałoba narodowa po śmierci premiera Jana Olszewskiego rozpoczęła się o północy w piątek i potrwa do soboty, do godziny 19. W jej trakcie flagi będą opuszczone do połowy masztu.

Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego będzie obowiązywała od piątku do sobotniego wieczoru. Taką decyzję podjął prezydent. Andrzej Duda ustanowił żałobę narodową specjalnym rozporządzeniem.

Żałoba narodowa jest tylko jednym z elementów związanych z uroczystościami pożegnania premiera Jana Olszewskiego. W piątek o godzinie 9 trumna z jego ciałem została wystawiona w Kancelarii Premiera. Hołd zmarłemu oddali m.in. premier Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński oraz marszałkowie sejmu i senatu. W godzinach 10-19 premiera Olszewskiego będą mogli pożegnać wszyscy obywatele. Na godzinę 18 zaplanowano mszę żałobną w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. O godzinie 20 kondukt żałobny z ciałem premiera uda się do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Starym Mieście.

Pogrzeb Jana Olszewskiego zaplanowano na sobotę. O godzinie 11 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela rozpocznie się msza żałobna. Następnie około godziny 13 kondukt żałobny wyruszy pod Pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie Jana Olszewskiego pożegnają żołnierze AK oraz powstańcy warszawscy. Następnie ciało premiera spocznie na Powązkach.

