"Zaledwie 24 godziny po decyzji Kremla". Gniew w Rosji przybiera na sile

Zmobilizowali 25 proc. wszystkich mężczyzn

To podejście może sprawić, że Kreml osiągnie cel w postaci założonej liczby zmobilizowanych: nie wygląda jednak na to, by w efekcie tacy żołnierze byli skuteczni - ocenia amerykański ośrodek. Uważa on, że w zamian za małe korzyści władze wywołają znaczne niezadowolenie w społeczeństwie.