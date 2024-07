Zalane ulice i powalone drzewa. Skutki nawałnic na Lubelszczyźnie

Mrożące krew w żyłach nagrania z Lubelszczyzny po przejściu potężnych nawałnic. We wtorek nad Polskę dotarł front burzowy. Doszło do lokalnych podtopień na Pomorzu czy Małopolsce, ale też na wschodzie kraju żywioł dał o sobie znać. Lubelska Policja i Stowarzyszenie Miasto Chrząszcza udostępniły nagrania z regionu. Na zdjęciach i materiałach policji widać, co działo się w okolicach Lublina. Wiele dróg przez długi czas pozostawało nieprzejezdnych przez powalone drzewa. Co więcej, zdarzyło się, że jedno z drzew spadło na osobówkę, w której podróżowała rodzina, ale nikomu nic się nie stało. W Szczebrzeszynie było podobnie. Kanalizacja nie była w stanie pomieścić tak dużej ilości wody, dlatego w centrum miasta i okolicach drogi przypominały rwące potoki. "W powiecie świdnickim drzewa przewróciły się na drogi. W powiecie ryckim powalone drzewa uszkodziły kilka pojazdów. W powiecie janowskim doszło do zerwania elementów dachów z kilku domów oraz linii energetycznych" - wyjaśniła policja.