Zalane ulice i powalone drzewa. Potężna nawałnica w Berlinie

Poniedziałkowy wieczór w Berlinie i Brandenburgii był niespokojny. Wszystko przez szalejące burze, które nawiedziły te regiony i pozostawiły po sobie wiele zniszczeń. Agencja Reutera udostępniła nagrania świadków nawałnicy w stolicy Niemiec. Widać na nich, że burzom towarzyszyły obfite opady deszczu, a także silny wiatr, który z łatwością powalał drzewa. Jak przekazał we wtorek nad ranem Bild, w Berlinie dalej wiele dróg jest nieprzejezdnych, a duże utrudnienia pojawiły się również na kolei. Natomiast szczególnie mocno ucierpiało małe miasteczko Krummensee w gminie Werneuchen w powiecie Barnim. Lokalni mieszkańcy powiedzieli, że widzieli tornado. Silna burza szalała w okolicy przez około dziesięć minut. Na tym jednak się nie skończyło. Żywioł dał o sobie znaki również nocą. Władze administracyjne Kolonii informowały o zalaniu dziesiątek piwnic i wyrwanych drzew z korzeniami w największym parku w mieście. Niemieccy strażacy mają pełne ręce roboty i szacuje się, że utrudnienia w Berlinie i innych regionach potrwają co najmniej do południa.