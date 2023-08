Zalana trasa S8. PiS wskazał winnego

Wojewoda mazowiecki Tomasz Bocheński zażąda od prezydenta Warszawy informacji, jakie działania podjęto po zalaniu na S8 i co zrobiono, by jemu zapobiec. PiS zarzuca Rafałowi Trzaskowskiemu, że nie panuje nad tym, co dzieje się w Warszawie, a w czasie kryzysu "siedzi na kampusie z Tuskiem".