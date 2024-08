Zalana S8 i "gejzer" na Trasie Łazienkowskiej. Nagrania z Warszawy

Totalne załamanie pogody nad Warszawą. W nocy z poniedziałku na wtorek w stolicy padał ulewny deszcz. Dzięki uprzejmości Miejskiego Reportera, publikujemy nagrania ze skutków tej nawałnicy. Na nocnych nagraniach widać, że wielu kierowców utknęło na drodze ekspresowej S8. Część aut była kompletnie zalana, a woda sięgała nawet dachów. Z kolei na Trasie Łazienkowskiej jeden z kierowców nagrał nietypowy "gejzer". Woda ze studzienki pod dużym ciśnieniem wybijała do góry, co na pierwszy rzut oka przypominało właśnie "gejzer". Nad ranem we wtorek na drogę S8 wybrał się reporter WP Jakub Bujnik. Na jego nagraniu widać, że na miejscu wciąż jest wiele wody, a trasa pozostaje nieprzejezdna. We wtorek policja poinformowała o utrudnieniach, na miejscu ruchem kierują funkcjonariusze. "W związku z nocnymi ulewami Komendant Stołeczny Policji ogłosił alarm dla policjantów garnizonu stołecznego. Wyłączona z ruchu została trasa S-8 od ul. Połczyńskiej w kierunku Białegostoku, a także od Marek w kierunku Poznania. Na miejscu pracują służby celem zminimalizowania skutków" - przekazała stołeczna policja w mediach społecznościowych. IMGW informuje o pobitym rekordzie dobowej sumy opadów w Warszawie na stacji Okęcie oraz w północnej dzielnicy Bielany. Na Okęciu spadło ponad 90 litrów wody w 24h, a na Bielanach prawie 120 litrów.