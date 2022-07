Załamanie pogody w Polsce. W Tatrach spadł śnieg

Z nagrania udostępnionego przez Ján Šilona wynika, że w Tatrach doszło do intensywnych opadów śniegu. Załamanie Pogody zaczęło się już w niedzielę, dlatego służby Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują, że warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. Co więcej, w poniedziałek rano temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do zaledwie stopnia Celsjusza. Górskie szlaki są zatem mokre i śliskie. Do środy turyści powinni wstrzymać się z wyprawami w góry, ponieważ dopiero wtedy temperatura wzrośnie powyżej 20 stopni Celsjusza. Natomiast dziś śniegiem okryte są także Orla Perć czy szczyt Świnicy.