Załamanie pogody. "Turyści nie ryzykują, kupują Bułgarię i Egipt"

Koniec upałów w Polsce. Przyszło ochłodzenie i na razie synoptycy nie prognozują powrotu ciepłych dni. Ci, którzy urlop mają przed sobą i jeszcze się wahali, nie mają już żadnych wątpliwości – jeśli urlop to nie w Polsce.

Hel. "Ludzi wypędza pogoda i ceny"

Mielno. "Cztery budynki stoją puste"

Świnoujście. "Najpewniejszy klient to zorganizowana grupa"

Zagranica. "Lawinowy wzrost zainteresowania"

Jeśli nie Bałtyk, to co? Tradycyjnie: Egipt, Turcja , Grecja i Bułgaria. Biura podróży i touroperatorzy to kolejna branża, którą cieszy jesienna pogoda w Polsce.

– Ludzie stwierdzili: "ok, nie ma na co liczyć na pogodę w Polsce". I rzeczywiście teraz robi się ciasno w biurach podróży. Kupują i rezerwują nawet na najbliższe dni, mimo tego, że nie mamy w ofercie zbyt wielu propozycji "last minute" – zastrzega Klaudyna Fudala z Wakacje.pl. I dodaje, że popularnych „lastów” w tym roku nie będzie wiele.

To jeden z powodów, dla których ludzie teraz masowo wykupują wyjazdy zagraniczne. Drugi to oczywiście załamanie pogody. – To jest czas wakacji szkolnych i on nieubłaganie mija, więc klienci już przestali się zastanawiać co robić. Jeśli ktoś ma paszport wybiera Turcję albo Egipt. Jeśli nie – to poleci do Bułgarii albo Grecji. Czyli żelazny repertuar kierunków na polskie wakacje – wylicza Klaudyna Fudala.