Załamanie pogody już od wtorku. IMGW o powrocie zimy

Jak wyjaśnił IMGW, jeden z niżów tworzy się aktualnie w rejonie Zatoki Genueńskiej. Będzie on wędrował na północny wschód. Natomiast drugi niż znad Niemiec przemieści się na północ Skandynawii.

"Będą one połączone falującym frontem atmosferycznym, który będzie oddzielał ciepłe powietrze na wschodzie od zimnego (pochodzenia arktycznego) na zachodzie. Strefa tego frontu będzie obecna nad Polską, a obecność wyżów na zachodzie i wschodzie kontynentu sprawi, że ta niekorzystna sytuacja utrzyma się aż do piątku" - czytamy w komunikacie IMGW.

Zobacz też: Koronawirus. Optymizm członka rady ds. COVID-19 przy premierze Morawieckim

Pogoda. Nagła zmiana aury. Zapowiedziano powrót zimy

Instytut przekazał również, że taka sytuacja synoptyczna zazwyczaj występuje w Polsce w ciepłej porze roku. To powoduje intensywnie opady deszczu na południu kraju wiosną oraz latem. Jednak napływające teraz zimne masy powietrze mogą spowodować mocne opady śniegu.

Synoptycy przekazali, że pierwsze opady śniegu mogą pojawić się już w poniedziałek w Sudetach. Tam białego puchu może spaść do 5 cm. W nocy z poniedziałku na wtorek opady będą przesuwać się na wschód. Śnieg spadnie więc także w rejonach niżej położonych. Miejscami może spać od 3 do 5 cm śniegu, a w Karpatach Zachodnich nawet do 15 cm. IMGW dodało, że na północnym-zachodzie Polski mogą wystąpić przymrozki. W strefie opadów śniegu termometry pokażą około 0 stopni Celsjuszy.