Zakopane. Zamknięto oddział, bo wszyscy lekarze odeszli

Wszyscy lekarze z oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala powiatowego w Zakopanem we wtorek odeszli z pracy. Działanie placówki zostało zawieszone. Położne i pielęgniarki pracują według ustalonego wcześniej harmonogramu.

Oddział ginekologiczno-położniczy na miesiąc zawiesił swoje funkcjonowanie, gdyż wszyscy pracujący tam lekarze odmówili podpisania aneksów do umowy. Stosowne zawiadomienie w tej sprawie skierowano do Narodowego Funduszu Zdrowia i do wojewody małopolskiego.